Кенневилль — об игре Бобровского: мне понравилось, как он сегодня сражался

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ) оценил действия голкипера Сергея Бобровского, отразившего 30 бросков из 34.

«Боб будет в порядке. Ему нужно играть. Да, мы бы не отказались от некоторых спасений в определённые моменты, но он пропустил большую часть сборов. Мне понравилось, как он сегодня сражался. Это хороший знак. Он может быть уверенным в себе от начала и до конца матча», — отметил Кенневилль.

В составе победителей отличились Картер Вераге, отметившийся дублем, Патрик Хёрнквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано. У «Чикаго» — дубль на счету Доминика Кубалика, ещё по голу у Патрика Кейна и Филиппа Курашева.