Кенневилль — об игре Бобровского: мне понравилось, как он сегодня сражался
Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ) оценил действия голкипера Сергея Бобровского, отразившего 30 бросков из 34.
«Боб будет в порядке. Ему нужно играть. Да, мы бы не отказались от некоторых спасений в определённые моменты, но он пропустил большую часть сборов. Мне понравилось, как он сегодня сражался. Это хороший знак. Он может быть уверенным в себе от начала и до конца матча», — отметил Кенневилль.
В составе победителей отличились Картер Вераге, отметившийся дублем, Патрик Хёрнквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано. У «Чикаго» — дубль на счету Доминика Кубалика, ещё по голу у Патрика Кейна и Филиппа Курашева.
Бобровский: обязан играть лучше и намерен это сделать, но всё дело в победах команды
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