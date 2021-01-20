Телегин: странно, что специалисты называют результаты ЦСКА сумасшедшими

Нападающий ЦСКА Иван Телегин в интервью клубной пресс-службе рассказал о результатах и тяжёлом графике команды.



«Вообще странно, что специалисты называют наши результаты сумасшедшими, потому что изначально команда была составлена из игроков, которые могут бороться за призовые места. Мы все: и команда, и тренерский штаб – друг другу помогаем.



Лучше играть, чем тренироваться. У нас в декабре практически не было матчей, и мы вышли полностью из тонуса. Мы играем через день, ребята находятся в тонусе. У нас есть хоккеисты, которые могут поменяться, заменить кого-то в основном составе. Лучше играть спокойно — ничего критичного в таком графике нет», — приводит слова Телегина пресс-служба «армейцев».



В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в Западной конференции с 73 очками.

Гол Андронова за две минуты до конца третьего периода принёс ЦСКА победу над «Спартаком»