Телегин: странно, что специалисты называют результаты ЦСКА сумасшедшими

Нападающий ЦСКА Иван Телегин в интервью клубной пресс-службе рассказал о результатах и тяжёлом графике команды.
«Вообще странно, что специалисты называют наши результаты сумасшедшими, потому что изначально команда была составлена из игроков, которые могут бороться за призовые места. Мы все: и команда, и тренерский штаб – друг другу помогаем.
Лучше играть, чем тренироваться. У нас в декабре практически не было матчей, и мы вышли полностью из тонуса. Мы играем через день, ребята находятся в тонусе. У нас есть хоккеисты, которые могут поменяться, заменить кого-то в основном составе. Лучше играть спокойно — ничего критичного в таком графике нет», — приводит слова Телегина пресс-служба «армейцев».
В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в Западной конференции с 73 очками.
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