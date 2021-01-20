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Источник: серия матчей между «Каролиной» и «Флоридой» будет перенесена

Источник: серия матчей между «Каролиной» и «Флоридой» будет перенесена
Хоккей / НХЛ 0

Серия матчей между командами Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз» отложены, сообщает североамериканский журналист Люк ДеКок в «Твиттере» со ссылкой на свой источник.

Клубы должны были сыграть в Каролине два матча подряд: 22 и 23 января мск.

Вчера, 19 января, Национальная хоккейная лига объявила, что матч между «Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», запланированный 19 января перенесён. Отмечалось, что решение было принято после консультации с медицинскими экспертами из-за излишней осторожности, чтобы обеспечить здоровье и безопасность игроков, тренеров и персонала.

Позже генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о трёх положительных тестах на коронавирус в команде. Один из тестов оказался ложноположительным.

У троих игроков «Каролины» тесты на коронавирус дали положительный результат
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