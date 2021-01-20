Источник: серия матчей между «Каролиной» и «Флоридой» будет перенесена

Серия матчей между командами Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз» отложены, сообщает североамериканский журналист Люк ДеКок в «Твиттере» со ссылкой на свой источник.



Клубы должны были сыграть в Каролине два матча подряд: 22 и 23 января мск.



Вчера, 19 января, Национальная хоккейная лига объявила, что матч между «Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», запланированный 19 января перенесён. Отмечалось, что решение было принято после консультации с медицинскими экспертами из-за излишней осторожности, чтобы обеспечить здоровье и безопасность игроков, тренеров и персонала.



Позже генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о трёх положительных тестах на коронавирус в команде. Один из тестов оказался ложноположительным.

У троих игроков «Каролины» тесты на коронавирус дали положительный результат