Василевский: опыт прошлого плей-офф поможет «Тампе» двигаться вперёд

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о подготовке к новому сезону и поделился впечатлениями от первых матчей.



«Сезон короткий, но я готовился так же, как к обычному чемпионату. Для меня большой разницы нет. В первых двух матчах я чувствовал себя довольно хорошо. Ну и играли мы отлично. Во второй встрече мы позволили сопернику чаще бросать по нашим воротам, но в целом играли здорово. И это очень приятно. Посмотрим, что будет дальше.



Перенос матчей с «Далласом»? Да, конечно, лучше было бы играть, но уж как есть. К сожалению, мы не смогли сыграть с «Далласом». Но у нас есть шанс прибавлять и тренироваться.



Рыбалка? Сейчас во Флориде достаточно прохладно для неё. Вообще, я пару раз ездил, но было слишком холодно, так что я ничего не поймал. Ну и нам вообще-то не разрешено куда-то ездить. Надо следовать протоколам безопасности. Так что после тренировок я отправляюсь домой, провожу время с семьёй, играю на Xbox и просто убиваю время до следующей тренировки и встречи… Да, обстоятельства сейчас непростые, они для всего мира такие, так что надо сохранять позитив и готовиться к будущему.



«Пузырь» в прошлом сезоне? Не буду врать, те два месяца были довольно трудными, но также очень интересными и весёлыми. Мы провели два месяца с ребятами и изрядно повеселились. Конечно, победа в Кубке Стэнли тоже помогла. Думаю, что то чувство единства поможет нам двигаться вперёд», — приводит слова Василевского пресс-служба НХЛ.

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