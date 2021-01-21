Тренер «Ак Барса»: все сами видели, что произошло. Сегодня мотивация должна зашкаливать

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 21 января. Начало – в 19:00 мск.

«Все сами видели, что произошло. Сегодня мотивация должна зашкаливать и у тренерского штаба, и у хоккеистов, и у персонала – мы все в одной команде. Такие вещи случаются, ни для кого это не секрет. Тем более когда команда занимает лидирующие позиции, идёт хорошо, набрала обороты. Иногда это полезно.

«Локомотив» – очень системная команда, сбалансированная, с хорошим подбором игроков во всех линиях и с одной из лучших вратарских бригад. Предстоит тяжёлый матч. Опять же, соперник проиграл две матча подряд на выезде с крупным счётом. Думаю, в Казань они приехали не соглашаться на такую свою судьбу.

Уже второй год мы в Казани. Это наша работа. Просто готовимся к матчу, чемпионат длинный, тяжёлый. Сейчас на кону эта встреча, выводы после неё будут делаться в любом случае вне зависимости от результата. Идёт планомерная подготовка к плей-офф, он уже не за горами», – цитирует Зубова пресс-служба казанского клуба.

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