Жафяров идёт на мощный рекорд, в «Спартаке» бардак и анархия. Что происходит в КХЛ

После гигантского игрового дня КХЛ делимся очередной порцией наблюдений и выводов.

Квартальнов забыл про молодых вратарей, рижское «Динамо» опять обыграло топ-клуб

Забавный и, на мой взгляд, самый зрелищный матч вчера состоялся в столице Татарстана. Вот как бывает, когда одной команде нечего терять, а другая не может нормально настроиться на значительно более слабого соперника — создаётся иллюзия, что уровень команд в КХЛ выравнивается, и последнее место таблицы может обыграть первое. На самом деле, конечно, это не так, просто «Ак Барс» в матче с рижанами так и не смог отделаться от ощущения, что ему всё-таки противостоит профессиональный соперник, а не дворовая команда.



Знаете, я могу понять казанцев. Они ведь доигрывают регулярку без малейшей мотивации. Победы, идущие одна за одной, притупляют чувство радости от них и вызывают некую монотонность, задел в таблице на Востоке создан огромный. Единственный стимул — посоперничать с ЦСКА за Кубок Континента, но кому всерьёз нужен этот трофей? Разве что в порядке бреда предположить, что из-за нового витка коронавируса и следующий плей-офф не будет доигран, а медали от ФХР вновь будут распределены по итогам регулярки.

Квартальнов попросил «Ак Барс» сыграть в хоккей — это что-то новое! Что происходит в КХЛ Казанский клуб меняется, чтобы выиграть Кубок, у «Авангарда» старые проблемы, а в «Автомобилисте» удивляет «блатной» вратарь.

И вот в таком благодушном, умиротворённом состоянии казанцам предстояло сыграть с главным аутсайдером КХЛ. Тут либо обыгрывать на одном коньке, либо мучиться от недостатка мотивации. У казанцев вчера получился второй путь. Само по себе домашнее поражение в овертайме — это, конечно, конфуз, но он вообще ни о чём не говорит, все понимают, что это случайность. «Ак Барс» нелепо проиграл, зато немного встряхнулся. Единственное, в чём я не понял Дмитрия Квартальнова — это вратарская заявка на матч. На Ригу вышел Билялов — и провалился за 5 минут. Тимура сменил Рейдеборн, и тоже не выручил. К чему было разменивать психологию и игровую форму основных вратарей на главного аутсайдера лиги? В чём была сложность выпустить на этот матч Амира Мифтахова или Артура Ахтямова? Непонятно. Первый, например, вчера играл в Казани за «Барс», но, мне кажется, в интересах всей системы клуба, чтобы молодой голкипер получал как можно больше игровой практики на самом высоком уровне. Тем более, когда есть реальная возможность.

Квартальнов прокомментировал игру Билялова. Вратарь был заменён на 5-й минуте

Ладно, ясно, что сенсационный результат в Казани — это, в первую очередь, «заслуга» ненастроенного «Ак Барса», но необходимо похвалить и рижан. Мне трудно представить, как тяжело психологически приходится хоккеистам латвийского клуба. Они весь сезон тренируются, летают на выезды, проводят матчи, живут между гостиницами и самолётами — словом, как и все, погружаются в эту рутину регулярки, но у «Динамо» она проходит на фоне постоянных поражений. Как тут вообще настраиваться на игры, если знаешь, что, скорее всего, проиграешь? Однако же ближе к концу турнира ещё находится какая-то мотивация, достаётся из закромов спортивная гордость, и получаются такие вот матчи, где рижане упираются рогом против очень сильного соперника и в награду получают неожиданный успех. Победа в Казани — всего лишь восьмая для рижан в сезоне, причём снова повержен большой клуб. Ранее «Динамо» сняло скальп со СКА, «Спартака» и московского «Динамо». Такая вот маленькая, но гордая команда, хоккеисты которой все ёще способны эмоционально реагировать на локальные неудачи. Посмотрите, скажем, на реакцию вратаря Налимова после гола Лукоянова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Однако всё это не отменяет того факта, что нахождение рижского «Динамо» в таком виде в КХЛ совершенно бессмысленно.

Жафяров — главное открытие сезона. Форвард «Торпедо» идёт на абсолютный клубный рекорд

В нынешнем сезоне КХЛ принято восхищаться индивидуальными подвигами Теэму Хартикайнена или Дмитрия Яшкина. Уфимский нападающий выжигает всё на своём пути и всю регулярку (с совсем небольшим перерывом) тащит на себе «Салават Юлаев». «Динамовский» снайпер не знает себе равных в голевом чутье и количестве заброшенных шайб.

Яшкин — первый игрок в истории КХЛ, забросивший по 30 шайб в первых двух сезонах в лиге

Оба форварда — безусловные красавцы, пример идеальных легионеров для нашей лиги. Но хочется всё-таки выразить особенный респект не им, а



нападающему «Торпедо» Дамиру Жафярову. В отличие от Хартикайнена и Яшкина, воспитанник московской «Руси» не обладает мощными габаритами, то есть лишён возможности доминировать на площадке физически, кроме того, Жафярова в его команде не поддерживают топовые партнёры, типа Шипачёва или Гранлунда. Дамиру априори было гораздо тяжелее претендовать на лидерство в бомбардирских номинациях в разрезе всей лиги, однако на заключительном этапе регулярки Жафяров не снижает темп, набранный им в начале сезона.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

В сентябре-октябре, кстати, казалось, что форвард «Торпедо» скоро сдуется — проходили уже через это в прошлом сезоне. Но Жафяров реально выходит на какой-то новый уровень, стабильно удерживая планку топового нападающего в совсем не топовой команде. Дамир — третий бомбардир КХЛ, а после вчерашней игры с «Нефтехимиком» Жафяров стал рекордсменом нижегородского клуба. 51 очко за сезон — столько в КХЛ за «Торпедо» ещё не набирал никто.



Дамир обогнал Павла Брендла (в первом чемпионате КХЛ чех набрал 50 очков), и мало сомнений, что до конца регулярки Жафяров станет абсолютным рекордсменом нижегородского клуба. На элитном уровне лучший результат в истории «Торпедо» показал Михаил Варнаков-старший — 53 балла в сезоне-1982/1983. А в чемпионате-2002/2003, который «Торпедо» провело в Высшей лиге, Леонид Тамбиев заработал 57 очков. Так что до исторического максимума и мощного рекорда Жафярову уже рукой подать.



Болельщикам «Торпедо» сейчас нужно ловить момент, наслаждаясь игрой форварда. Думаю, понятно, что после такого сезона у Жафярова минимальные шансы остаться в Нижнем Новгороде, хоть он и продолжит оставаться ограниченно свободным агентом. Летом Дамира наверняка будут обхаживать большие клубы, готовые сделать «Торпедо» оффершит по Жафярову, либо же у него всё-таки срастётся с НХЛ. И если год назад в возможность миниатюрного технаря заиграть в сильнейшей лиге мира верилось с трудом, то сейчас Жафяров заставил изменить мнение о потолке своих возможностей.

Анархия и бардак под носом у Знарка. «Спартак» так и не стал управляемым

Очень интересно наблюдать в этом сезоне за «Спартаком». Красно-белые на протяжении всего чемпионата выдают отрезки, где легко узнаётся почерк Олега Знарка, но чередуют их с самыми невероятными провалами, которые вообще не свойственны командам трёхкратного обладателя Кубка Гагарина. Расхлябанность, систематические детские ошибки, слабая дисциплина — Знарок обычно всё это выжигает калёным железом в течение регулярки. Но вчера мы видели, как «Спартак» по собственной глупости остался без очков в матче с ЦСКА. Знарок готов был растерзать уже журналистов на пресс-конференции, и можно только представить, как досталось команде, но какой в этом толк?

Игра в большинстве – приговор для Знарка. Его «Спартак» может остаться без плей-офф Спартаковцы на ровном месте привезли гол в свои ворота в третьем матче подряд. Судьбу дерби решил капитан ЦСКА.

Похоже, что нынешний «Спартак» всё-таки неуправляем. Не видно той жёсткой руки, руководящей командой, как было у Знарка в ХК МВД, «Динамо» и даже СКА, где управлять особо и не требовалось, но надо было как-то всех звёзд держать в одной упряжке. Олег Валерьевич работает в красно-белой Москве уже второй сезон, и самое время спрашивать с него за командную мораль, которая часто проседает в неподходящий момент. В чём тут причина? Либо Знарок всё-таки уже не тот, что раньше, и победа в Пхёнчхане убила в нём злого и всегда голодного до побед специалиста. Либо же состав «Спартака» не позволяет команде собраться в единый кулак и всерьёз грозить всем признанным авторитетам. Но и в таком случае есть вопросы к Знарку — селекцию-то в клубе проводили под него.

У «Спартака» бывают проблески, но в последнее время мы всё чаще наблюдаем, как красно-белым не хватает характера, чтобы удержать победный счёт или, наоборот, отыграться по ходу встречи. Не хватает собранности, чтобы играть без грубых ошибок. И такая анархия под носом у Знарка? Что-то здесь не ладное… Москвичи доигрались до того, что поставили под угрозу своё участие в плей-офф. «Спартак» идёт на восьмой строчке Запада, опережает «Витязь» лишь на одно очко, при этом у подольчан есть игра в запасе. Опустить за пределы кубковой восьмёрки москвичам очень легко, а вот подняться повыше — гораздо труднее. «Северсталь», «Йокерит» и минское «Динамо» убежали не так далеко, но у «Спартака» попросту не хватит стабильности на качественный рывок.



Команда-анархия, а не команда-Знарка. И всё-таки хочется, чтобы именно она зашла в плей-офф, причём с 7-8 места. Условный «Витязь» с такой диспозиции без шансов уступит СКА или ЦСКА, а вот «Спартак» в любом случае поборется. И москвичам бы уже сейчас начать копить силы на первый раунд, команда-то совсем не молодая. Но ситуация обязывает красно-белых решать локальные задачи, и это может сильно навредить их кубковым перспективам. А, впрочем, посмотрим, что будет весной.