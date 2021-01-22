Форвард «Динамо» Москва: после двух поражений подряд не имеем права расстраивать фанатов

Нападающий московского «Динамо» Илья Круглов поделился ожиданиями от предстоящего матча с рижскими одноклубниками, а также рассказал о переводе в первое звено в ходе встречи с «Барысом» (0:2).



«Каково это — играть с такими мастеровитыми ребятами, как Яшкин и Кагарлицкий? Сначала я играл в центре с Кулемой и Алексом. Первые две-три смены привыкал, перестраивался. Правда, давно не играл в центре, но это не составило каких-то больших трудностей — быстро влился в игру и помогал команде с первых минут. То, что поставили с Яшкиным и Кагарлицким — это классно, придало дополнительный стимул и эмоции.



Как настраиваемся на матч с рижанами? Сегодня мы провели работу над ошибками и начали максимально готовиться к встрече с «Динамо» Рига. Мы с ними уже встречались в этом сезоне. Одержали две победы: одну техническую и одну на домашней арене. В гостях уступили 4:5. Они настраиваются на каждый матч, так как московское «Динамо» — для них принципиальный соперник, нам нужно делать так же, не давать себе никаких поблажек. После двух поражений подряд мы не имеем права расстраивать наших болельщиков», — приводит слова Круглова официальная страница москвичей в «Телеграме».

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