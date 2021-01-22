Мэттьюс пропустит матч с «Эдмонтоном». Торнтон сломал ребро и выбыл на месяц
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пропустит встречу с командой «Эдмонтон Ойлерз», сообщает североамериканский журналист Эллиот Фридман на своей странице в «Твиттере». Матч пройдёт в ночь с 22 на 23 января мск.
Отмечается, что Мэттьюс выбыл на несколько дней из-за болезненности верхней части тела.
Кроме того, нападающий «Лифс» Джо Торнтон выбыл на месяц. Сообщается, что 41-летний форвард сломал ребро.
В нынешнем сезоне Торнтон принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу при показателе полезности "-1". Мэттьюс сыграл пять матчей, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи при коэффициенте полезности "-1".
41-летний Торнтон получил травму в матче с «Эдмонтоном» и может выбыть из строя
Рекомендуем вам
- 22 января 2021
-
19:38
-
19:10
-
18:58
-
18:31
-
18:18
-
17:56
-
17:33
-
16:58
-
16:29
-
15:27
-
14:58
-
14:25
-
13:56
-
13:25
-
13:00
-
12:37
-
12:10
-
12:01
-
11:35
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
08:53
-
08:35
-
08:21
-
08:11
-
07:35
-
07:00
-
06:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам