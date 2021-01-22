Мэттьюс пропустит матч с «Эдмонтоном». Торнтон сломал ребро и выбыл на месяц

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пропустит встречу с командой «Эдмонтон Ойлерз», сообщает североамериканский журналист Эллиот Фридман на своей странице в «Твиттере». Матч пройдёт в ночь с 22 на 23 января мск.



Отмечается, что Мэттьюс выбыл на несколько дней из-за болезненности верхней части тела.



Кроме того, нападающий «Лифс» Джо Торнтон выбыл на месяц. Сообщается, что 41-летний форвард сломал ребро.



В нынешнем сезоне Торнтон принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу при показателе полезности "-1". Мэттьюс сыграл пять матчей, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи при коэффициенте полезности "-1".

41-летний Торнтон получил травму в матче с «Эдмонтоном» и может выбыть из строя