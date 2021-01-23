Гудбрансон: Зайцев оказался намного сильнее, чем я предполагал до перехода в «Оттаву»

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Гудбрансон поделился мнением об одноклубнике — Никите Зайцеве.

«Играя в прошлом сезоне в Западной конференции, я не так уж часто видел Зайцева в деле. Он удивил меня тем, насколько здорово доставляет шайбу к воротам от синей линии и находит «швы» в обороне соперников. Должен признаться, что он намного сильнее, чем я предполагал (до перехода в «Оттаву»).

Никита хорошо двигает шайбу, умеет выбирать позицию. Для парня, не обладающего мощными габаритами, пользуется имеющимися очень эффективно. Он здорово патрулирует синюю линию и, когда видит трещины, через которые можно отправить шайбу к воротам, делает это очень быстро», — приводит слова Гудбрансон пресс-служба НХЛ.

В четырёх матчах регулярного чемпионата 29-летний Зайцев набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «+4».