Шипачёв, Линдберг и Хиетанен вернулись в состав «Динамо». Кучерявенко сегодня дебютирует

Московское «Динамо» объявило состав на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижскими одноклубниками, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

В состав вернулись нападающие Вадим Шипачёв и Оскар Линдберг, а также защитники Юусо Хиетанен и Сергей Бойков. Форвард Александр Кучерявенко, обменянный в конце 2020 года из «Нефтехимика», дебютирует за московскую команду.

Чайковски — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Игумнов;

Бойков — О. Зайцев, Круглов — Кучерявенко — Кулёмин.

Место в воротах бело-голубых займёт Иван Бочаров. Александр Ерёменко станет его сменщиком.