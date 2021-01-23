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Шипачёв, Линдберг и Хиетанен вернулись в состав «Динамо». Кучерявенко сегодня дебютирует

Шипачёв, Линдберг и Хиетанен вернулись в состав «Динамо». Кучерявенко сегодня дебютирует
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» объявило состав на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижскими одноклубниками, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

В состав вернулись нападающие Вадим Шипачёв и Оскар Линдберг, а также защитники Юусо Хиетанен и Сергей Бойков. Форвард Александр Кучерявенко, обменянный в конце 2020 года из «Нефтехимика», дебютирует за московскую команду.

  • Чайковски — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
  • Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
  • Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Игумнов;
  • Бойков — О. Зайцев, Круглов — Кучерявенко — Кулёмин.

Место в воротах бело-голубых займёт Иван Бочаров. Александр Ерёменко станет его сменщиком.

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