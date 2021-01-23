Крикунов — о бойцовских навыках Линдберга: рижанин, видимо, удивился

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с рижскими одноклубниками (5:2).
«У нас сегодня все больные, кроме Брюквина, Шипова и Григорьева, были в строю. Звенья составили, как они играли до травм. Плюс Кучерявенко в составе появился. Пока не хватает сыгранности во второй тройке. Шипачёв вернулся после болезни, и звено сделало своё дело.
Шайба Миронова стала ключевой? Может быть, но все настраивались серьёзно. Должно было где-то прорвать нас. Кучерявенко нормально сыграл. Одну смену поставили вместо Линдберга. Пока что они только вышли. Тяжело выходить играть.
Эффектная драка Линдберга? Человек столько в НХЛ отыграл! Не удивлен. А вот рижанин, видимо, удивился. Он же сам его вызвал на бой», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 января 2021
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