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Защитник Матушкин разорвал контракт со «СКА-Нева» и перешёл в финскую «Таппару»

Защитник Матушкин разорвал контракт со «СКА-Нева» и перешёл в финскую «Таппару»
Хоккей / ВХЛ 0
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Защитник Максим Матушкин разорвал контракт с клубом «СКА-Нева». Он подписал соглашение с «Таппарой», выступающей в финском чемпионате, информирует официальный сайт команды.

Максим Матушкин пришёл в «СКА-Неву» в декабре 2020 года. За питерскую команду сыграл 5 матчей в ВХЛ и набрал 4 (0+4) очка.

В ноябре игрок подписал с «Северсталью» пробный контракт, который был расторгнут по взаимному соглашению сторон. 30-летний защитник в четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу, заработав при этом показатель полезности "-3".

В прошлом сезоне защитник принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-1». В плей-офф провёл два матча и не отметился результативными действиями.

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