Дюбуа — об уходе из «Коламбуса»: в глубине души хотел, чтобы это произошло

Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа признался, что рассчитывал на обмен из «Коламбус Блю Джекетс».
«Есть Пьер-Люк Дюбуа — хоккеист, и есть Пьер-Люк Дюбуа — человек. Я хотел оставаться честным по отношению к себе и по отношению к товарищам по команде. Я знал, что в глубине души хотел, чтобы это произошло», — приводит слова Дюбуа журналист Боб Джонстон.
В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн. Ранее стало известно, что он намерен покинуть клуб.
В минувшем сезоне Дюбуа в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу при показателе полезности "-2" и 49 минутах штрафного времени. В плей-офф сыграл 10 матчей, набрав 10 (4+6) очков при полезности "+3".
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