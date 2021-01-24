Лайне: надеюсь, «Коламбусу» пригодятся мои способности по розыгрышу шайбы и мой бросок

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне поделился мнением о возможном подписании нового контракта с клубом, куда был обменян из «Виннипег Джетс».

«Конечно, я открыт для этого. Надеюсь, там буду наслаждаться жизнью, получать удовольствие от игры в хоккей. Слышал только позитивные отклики о клубе и городе. У них молодая и хорошая команда. Надеюсь, ей пригодятся мои способности по розыгрышу шайбы и мой бросок. Буду очень стараться и надеюсь, что у нас всё получится», – цитирует Лайне пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Срок контракта 22-летнего финского игрока с кэпхитом $ 6,75 млн истекает по завершении сезона-2020/2021. Летом финский форвард может стать ограниченно свободным агентом.

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