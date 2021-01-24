Дюбуа: игроки «Коламбуса» знают, почему я захотел уйти. Причина обмена не в Торторелле

Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа опроверг распространённое мнение, что его обмен в канадский клуб из «Коламбус Блю Джекетс» был вызван проблемами в отношениях с главным тренером Джоном Тортореллой.
«Он жёсткий тренер, но меня это не смущает. Ничего личного. Мой отец – тренер. Он всегда говорил, если тренер предъявляет тебе претензии, это не значит, что он имеет что-то против тебя как человека. Он просто хочет, чтобы ты заиграл в полную силу. Так и отношусь к Тортсу и испытываю к нему исключительно чувство уважения.
Знал, что представляет собой тренер Торторелла ещё до того, как меня задрафтовал «Коламбус». О нем мне рассказывали ребята, игравшие у него, в том числе в «Тампе». Я говорил с Венсаном Лекавалье, Мартином Сан-Луи. В целом сложилось впечатление, что он помогает игрокам. Он заставляет их двигаться вперёд, мотивирует, заставляет работать. Не всегда всё проходит легко и просто, но нужно ценить его откровенность, стремление воспитать во мне хорошего хоккеиста и человека.
Многие могут подумать, что в этом кроется причина обмена, но это не так. У нас был разговор еще до начала сборов. Тортс уже говорил, что хотел всем обо всем рассказать, этого хотел и я. Я не хотел обманывать партнеров. Очень их уважаю. Они знают, почему я захотел уйти. Это никак не связано с ними. Они очень хорошо ко мне относились с самого первого дня в НХЛ.
Чувствовал себя частью команды, они сделали всё, чтобы «Коламбус» стал мне домом. Это же мои партнёры, друзья, и мы заботимся друг о друге. Всегда хочется, чтобы друзья, одноклубники были счастливы. Иногда тебе может быть больно, какие-то их решения могут расстроить, но, уверен, они тоже хотят, чтобы я был счастлив», – цитирует Дюбуа пресс-служба НХЛ.
- 24 января 2021
-
14:15
-
13:44
-
13:21
-
13:04
-
12:45
-
12:27
-
11:59
-
11:27
-
11:09
-
10:50
-
10:31
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
08:05
-
08:00
-
07:35
-
07:22
-
06:56
-
06:37
-
06:32
-
06:17
-
05:45
-
05:38
-
02:59
-
00:42
- 23 января 2021
-
23:57
-
23:16
-
23:07
-
22:55
-
22:41
-
22:12
-
21:47