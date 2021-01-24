Дюбуа: игроки «Коламбуса» знают, почему я захотел уйти. Причина обмена не в Торторелле

Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа опроверг распространённое мнение, что его обмен в канадский клуб из «Коламбус Блю Джекетс» был вызван проблемами в отношениях с главным тренером Джоном Тортореллой.



«Он жёсткий тренер, но меня это не смущает. Ничего личного. Мой отец – тренер. Он всегда говорил, если тренер предъявляет тебе претензии, это не значит, что он имеет что-то против тебя как человека. Он просто хочет, чтобы ты заиграл в полную силу. Так и отношусь к Тортсу и испытываю к нему исключительно чувство уважения.

Знал, что представляет собой тренер Торторелла ещё до того, как меня задрафтовал «Коламбус». О нем мне рассказывали ребята, игравшие у него, в том числе в «Тампе». Я говорил с Венсаном Лекавалье, Мартином Сан-Луи. В целом сложилось впечатление, что он помогает игрокам. Он заставляет их двигаться вперёд, мотивирует, заставляет работать. Не всегда всё проходит легко и просто, но нужно ценить его откровенность, стремление воспитать во мне хорошего хоккеиста и человека.



Многие могут подумать, что в этом кроется причина обмена, но это не так. У нас был разговор еще до начала сборов. Тортс уже говорил, что хотел всем обо всем рассказать, этого хотел и я. Я не хотел обманывать партнеров. Очень их уважаю. Они знают, почему я захотел уйти. Это никак не связано с ними. Они очень хорошо ко мне относились с самого первого дня в НХЛ.



Чувствовал себя частью команды, они сделали всё, чтобы «Коламбус» стал мне домом. Это же мои партнёры, друзья, и мы заботимся друг о друге. Всегда хочется, чтобы друзья, одноклубники были счастливы. Иногда тебе может быть больно, какие-то их решения могут расстроить, но, уверен, они тоже хотят, чтобы я был счастлив», – цитирует Дюбуа пресс-служба НХЛ.

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