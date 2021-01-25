Вратарь «Вашингтона» поцеловал штангу, которая спасла его ворота в матче с «Баффало»
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» уступил по буллитам «Баффало Сэйбрз» — 3:4 Б.
На 11-й минуте 3-го периода при счёте 3:3 в ворота «Вашингтона» был назначен штрафной бросок, исполнять который отправился форвард «Баффало» Тейлор Холл. Однако реализовать предоставленную возможность ему не удалось – шайба угодила в штангу, которую после этого в знак благодарности поцеловал 25-летний чешский голкипер «столичных» Витек Ванечек.
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До сегодняшней игры с «Баффало» Ванечек провёл в НХЛ 3 встречи, в которых в среднем пропускал 2,9 шайбы за игру, отражая 89,8 % бросков.
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