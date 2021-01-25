Алексей Жамнов будет находиться на тренерской лавке «Спартака» в игре с «Торпедо»

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов вместе с Олегом Знарком будет находиться на тренерской лавке клуба во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Об этом рассказал сам генменеджер красно-белых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Спартак» после 48 матчей занимает девятое место в Западной конференции и 17-е в сводной таблице КХЛ. Столичный клуб набрал 50 очков, одержав 16 побед в основное время, 5 — в овертайме и ещё одну — в серии буллитов. «Спартак» проиграл последние три матча, во всех трёх случаях соперник забил победный гол в меньшинстве.

Матч «Спартак» — «Торпедо» состоится сегодня, 25 января, в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.