Каски: во втором периоде «Авангарду» пришлось непросто, нужно поблагодарить Бобкова

Защитник «Авангарда» Оливер Каски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (5:2).
«Мы сегодня очень хорошо начали, в первом периоде здорово действовали. После гола Каблукова начали пассивно играть, но нам помог Бобков. В третьем же периоде забросили важные шайбы и довели дело до победы.
Да, во втором периоде было непросто, но, повторюсь, нужно поблагодарить Бобкова, он совершал важные спасения и здорово играл клюшкой, помогая защитникам.
Конечно, этот матч был важен для меня. Надеялся, что друзья и семья смогут быть на трибунах, но всё же мы выиграли, и это самое главное», — передаёт слова Каски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с ХК «Сочи», а «Авангард» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 27 января.
- 25 января 2021
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