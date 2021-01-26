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Вудкрофт: Паре немного не хватает удачи, свои очки он наберёт

Вудкрофт: Паре немного не хватает удачи, свои очки он наберёт
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1).

«Игра была именно такой, какой я ожидал. Очень много силовой борьбы. Матч был похож на шахматы. Все компоненты нашей игры были хороши. Отлично сыграло нападение, здорово себя проявили защита, вратарь и спецбригады. У нас каждая игра сейчас – как война. Следующий матч будет точно такой же войной, как сегодня. Я уже сказал ребятам, чтобы они не витали в облаках.

Первый матч Менелла после травмы? Он провёл отличную игру, делал то, чего мы ждём. Бреннан стабилизировал защиту, хорошо сыграл в большинстве.

Паре никак не может забить? Ему немного не хватает удачи. Франсис создаёт моменты для себя и партнёров. Мы говорили о том, что ему нужно проще играть. Свои очки он наберёт», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» одержало третью победу кряду, дома обыграв «Северсталь»
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