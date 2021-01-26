«Каролина» приступила к тренировкам. Второй матч с «Тампой» должен пройти по расписанию

25 января игроки «Каролины Харрикейнз» провели первую тренировку с 19 января, когда пятерых игроков команды внесли в протокол COVID-19, сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Ураганы», у которых завершился обязательный в таких случаях карантин, провели занятие в группах. На льду единовременно находилось не больше шести человек. Каждая группа занималась около часа.

«Мы постоянно находились на связи с лигой. Наш план заключался в том, чтобы сразу после карантина вернуться на лёд», – сказал генменеджер клуба Дон Уодделл.

В протокол COVID-19 попали нападающие Уоррен Фёгеле, Джордан Мартинук, Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен, а также защитник Джейккоб Слэвин. Впоследствии в протокол угодил и шведский форвард Йеспер Фаст.

В связи с этим шесть матчей с участием «Каролины» пришлось перенести на другой срок. В их число попал и матч с «Тампой», намеченный на 27 января. В последний раз «Харрикейнз» играли 18 января с «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Отмечается, что второй матч с «Тампой» должен пройти по расписанию (29 января).