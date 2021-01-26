Буцаев: не нравится, как «Нефтехимик» начинает матчи. Приходится догонять с 1:3 или 0:3
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:6).
«Не нравится нам, как начинаем последние матчи. Постоянно приходится начинать с 1:3 или 0:3, как сегодня. Но смогли переломить себя, смогли во втором периоде даже выйти вперёд. К сожалению, в третьем периоде пропустили гол в меньшинстве и гол в пустые ворота. Нельзя так начинать матчи, давать такой гандикап. Приходится догонять, а это трата сил и времени. Будем разбираться, в чём дело», — приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Нефтехимик» в Нур-Султане — с местным «Барысом». Обе встречи состоятся 28 января.
«Нефтехимик» отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Сибири»
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