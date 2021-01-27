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Лавиолетт: у «Вашингтона» было правильное мышление. Матч логично закончился чем-то хорошим

Лавиолетт: у «Вашингтона» было правильное мышление. Матч логично закончился чем-то хорошим
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).

«Наверное, это была наша лучшая встреча с той точки зрения, что мы оставались в зоне атаки. Мы создавали моменты, бросали, у ребят было правильное мышление. И матч логично закончился тем, что произошло кое-что хорошее», — сказал Лавиолетт.

Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек отразил 32 броска и одержал третью победу в нынешнем сезоне. «Столичные» набирали очки во всех пяти матчах в этой регулярке, когда ворота команды защищал чешский вратарь. 25-летний дебютант НХЛ стал вторым вратарём в истории «Вашингтона», с которым команда набирала очки в его пяти матчах со старта карьеры в лиге. Рекорд принадлежит Джиму Кэри (семь матчей в сезоне-1994/1995).

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