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Зибанеджад: «Рейнджерс» не выигрывают, а от лидеров ждут, что они будут приносить пользу

Зибанеджад: «Рейнджерс» не выигрывают, а от лидеров ждут, что они будут приносить пользу
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3).

«Мы не выигрываем, а от лидеров ждут, что они будут приносить пользу. Нам надо понять, как это преодолеть. У нас есть хорошие моменты в матчах, но мы то ли боимся их использовать, то ли слишком усложняем игру. Нас переполняет желание, из-за этого мы слишком часто рискуем, чтобы что-то создать, вместо того чтобы сохранять терпение и продолжать работать. Эту проблему нам надо решить как можно быстрее. Своими ошибками мы слишком многое позволяем сопернику. Да, соперники хорошие, но мы не заставляем их выкладываться», — сказал Зибанеджад на послематчевой пресс-конференции.

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