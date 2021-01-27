Зибанеджад: «Рейнджерс» не выигрывают, а от лидеров ждут, что они будут приносить пользу

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3).

«Мы не выигрываем, а от лидеров ждут, что они будут приносить пользу. Нам надо понять, как это преодолеть. У нас есть хорошие моменты в матчах, но мы то ли боимся их использовать, то ли слишком усложняем игру. Нас переполняет желание, из-за этого мы слишком часто рискуем, чтобы что-то создать, вместо того чтобы сохранять терпение и продолжать работать. Эту проблему нам надо решить как можно быстрее. Своими ошибками мы слишком многое позволяем сопернику. Да, соперники хорошие, но мы не заставляем их выкладываться», — сказал Зибанеджад на послематчевой пресс-конференции.