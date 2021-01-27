«Команда деморализована». Что происходит с «Рейнджерс» и куда делся гений Панарина?

Восточный дивизион становится дивизионом смерти для «Рейнджерс». После шести матчей они занимают последнее место, добившись всего одной победы и проиграв четыре матча подряд. В чём причина стартового провала и кто должен поднимать команду на бой?

Шестёркин ещё не царь

Год назад Шестёркин сделал всё, чтобы забрать у Хенрика Лундквиста корону первого номера команды. Год спустя он далёк от той фантастической игры, благодаря которой он практически не проигрывал и устанавливал один рекорд за другим.



В трёх матчах, в которых он выходил в старте, он не добился ни одной победы и показал процент отражённых бросков 0,871, ни разу не пропустив менее трёх шайб. «Рейнджерс» — очень молодая команда, которой очень важно иметь возможность опираться на уверенную игру вратаря, надеяться на то, что в критический момент он подтащит, поможет отстоять преимущество, вытянет матч, но этого не происходит.



«Я с ним разговаривал, он расстроен. Было видно, что в последних двух матчах он был подавлен», — говорил главный тренер Дэвид Куинн после поражения от «Питтсбурга», когда в третьем периоде соперник нанёс всего четыре броска, но забил два гола.



Понятно, что это временные трудности, но «Рейнджерс» они могут дорого стоить. Пока «Вашингтон» выигрывает без семерых игроков основы, включая Овечкина, Кузнецова, Самсонова и Уилсона, «Питтсбург» набирает очки практически в каждом матче, «Бостон» набирает мощные обороты и даже «Нью-Джерси» с «Баффало» играют лучше, чем от них ожидали, «синерубашечники» всё больше и больше отстают от группы лидеров и рискуют не восполнить этот дефицит, особенно с учётом сокращённой регулярки.



В последнем матче с «Баффало» Шестёркин уступил место Александру Георгиеву, и к нему, пожалуй, вопросов меньше всего. Единственная победа в сезоне – на его счету, и сегодня он держал «Рейнджерс» в игре до последнего, но когда команда выглядит совершенно разобранной, это уже не имеет значения.

Шестёркин пропустил две «пенки». «Рейнджеры» опустились на дно таблицы дивизиона «Синерубашечники» выдали плохой старт сезона, проиграв четыре матча из пяти.

Без Фаста тройка Панарина лишилась очарования

Лучшим звеном «Рейнджерс» по первым матчам была третья тройка Филипа Хитила, но и она временно распалась, когда чешский центрфорвард получил травму. Он пропустит месяц-полтора, а другой работающей тройки в команде сейчас нет.



«Сложно сказать, из-за возраста это или нет. Может быть, где-то опыта не хватило. Хорошо играли два матча, упустили их из-под носа. Сложно сказать, почему это случилось. Каждый игрок в команде может много добавить. Каждый. В начале сезона не совсем почувствовали уверенность в завершении, а может быть, просто неудача, потому что очень много моментов было, мы многие вещи делаем правильно. Верим, что удача придёт, и когда-то мы забьём сразу пять», — объяснял Артемий Панарин.



Россиянин в прошлом сезоне доигрался до номинации на «Харт Трофи», выходя в звене с Райаном Строумом и Йеспером Фастом, но в клубе почему-то решили, что Строум заслуживает хорошего контракта, а Фаст – нет, хотя он играл ключевую роль в успехе всей тройки, выполняя огромный объём черновой работы и страхуя партнёров в обороне.



Панарин и сейчас идёт по отличному графику очко за игру и является лучшим бомбардиром команды, но его гений куда-то делся, и великолепные розыгрыши чередуются с потерями и провалами. Строуму вообще нечем похвастаться, кроме одного гола. «Он всё ещё ищет свою игру и не доволен, как пока для него всё складывается. Чтобы у нас был шанс, нам нужно, чтобы он показывал свою лучшую игру», — говорил Куинн.

Команда Панарина провалилась в дерби. У «Рейнджерс» смешная оборона и потухшие звёзды «Айлендерс» уверенно обыграли соперника в гостях. Для парней с Бродвея как будто продолжился кошмар прошлого плей-офф.

Карусель в звеньях

Третьим в этой тройке перепробовали уже всех, кого можно, звенья тасуются на тренировках и по ходу игр, и это ещё больше снижает шансы разыграться и найти нужную химию, но что делать?



Куинн пытается расшевелить сонное царство в первых двух звеньях Павлом Бучневичем, который по первым матчам выглядит самым ярким нападающим команды. Он то переходит к Панарину и Строуму, то возвращается к Зибанеджаду и Крайдеру. Жаль, нельзя клонировать Бучневича и раздать в каждое звено – дело наверняка бы пошло.



«Мы не выигрываем, от лидеров ждут, что они будут приносить пользу. Нам надо понять, как это преодолеть. У нас есть хорошие моменты в матчах, но мы то ли боимся их использовать, то ли слишком усложняем игру. Нас переполняет желание, из-за этого мы слишком часто рискуем, чтобы что-то создать вместо того, чтобы сохранять терпение и продолжать работать. Эту проблему нам надо решить как можно быстрее. Своими ошибками мы слишком многое позволяем сопернику. Да, соперники хорошие, но мы не заставляем их выкладываться», — сказал Мика Зибанеджад, от которого тоже ждут большего, чем два очка за шесть матчей.

Крайдер — о серии поражений «Рейнджерс»: происходящее необходимо давить в зародыше

Всё это привело к тому, что Куинн уже прямым текстом говорит, что так играть непозволительно и лидеры должны нести ответственность за результат, а не валять дурака. «После гола в меньшинстве команда была деморализована. Я чувствовал, что на нашей скамейке уже не было никакой жизни после гола Ридера. Нам откровенно повезло, что перед третьим периодом мы уступали с минимальным счётом, и в заключительной трети у нас были определённые шансы. Но с таким подходом к игре побеждать невозможно. Нужно как можно скорее разобраться с этой проблемой. Топ-6 играет плохо? Очевидный вопрос приводит к очевидному ответу. Да, мы не получаем ожидаемого результата от наших лидеров. В ближайшее время мы будем говорить о происходящем с нашим лидерским активом. Это должно немедленно прекратиться, потому что следующий матч уже через 48 часов».



И это вопрос прежде всего к Панарину, Зибанеджаду и Крайдеру. Они должны вести за собой, заводить команду и приносить победы. И если они этого не начнут делать в ближайшее время, на сезоне можно будет ставить крест.