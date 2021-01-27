Бывший главный тренер «Авангарда» Раймо Сумманен перешёл в «Олимпию» из Любляны

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Раймо Сумманен подписал контракт со словенской хоккейной командой «Олимпия» из Любляны, сообщает Suomikeikko.



Отмечается, что Сумманен подписал контракт на два года.

Раймо Сумманен трижды назначался главным тренером «Авангарда»: в сезонах 2010/2011, 2011/2012 и 2014/2015. В 2011 году стал обладателем Кубка континента, а в следующем сезоне вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина, где в семи встречах уступил московскому «Динамо».

Напомним, «Олимпия» в 2007 года была принята в Австрийскую хоккейную лигу. С 1991 года выступает в чемпионате Словении по хоккею, который проводится в конце сезона среди словенских команд, играющих в регулярном сезоне в Австрийской хоккейной лиге и Лиге Слохоккей.