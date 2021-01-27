Защитник Янник Вебер заключил однолетний контракт с «Питтсбургом» на $ 700 тыс.

Защитник Янник Вебер продолжит карьеру в «Питтсбург Пингвинз», сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что контракт с 32-летним хоккеистом рассчитан на год и $ 700 тыс.



«Пингвинз» поместили Вебера на обязательный драфт отказов. Он должен присоединиться к команде после прохождения данной процедуры.



Последние четыре сезона швейцарец выступал за «Нэшвилл Предаторз». В прошлом сезоне Вебер принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при показателе полезности "-1". Всего в НХЛ сыграл 497 матча, набрав 94 (28+66) очка при коэффициенте полезности "-25".

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