Ковалёв — о счёте 2:3 с «Локомотивом»: тяжело принять результат, когда так хорошо играешь

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (2:3).



«Конечно, тяжело принять поражение, когда команда так хорошо играла, много атаковала, особенно в третьем периоде. Запланированное практически полностью выполнили. Допустили несколько ошибок, но это игра ошибок. Жаль, что, когда ошибаемся, всё заходит в наши ворота, а когда ошибается соперник, мы не можем забить. Но я доволен ребятами, как они сыграли, выложились. Жаль, что такой результат, рассчитывали дойти хотя бы до овертайма, а там неизвестно, чем бы всё закончилось.



Считаю, это наш второй лучший матч в этом сезоне. Ребята выполняли то, о чём мы с ними говорим, но иногда теряются, иногда мы говорим одно, а они делают другое. Конечно, игра не всегда получается такой, как наигрываешь на тренировках, поэтому идёт игра реакций — реагируешь на то, что видишь. Сегодня, как и говорили, пытались использовать слабые стороны соперника и нашу силу. Поняли, как нужно играть. В нашей ситуации нужно так сыграть ещё 12 матчей», — приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.

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