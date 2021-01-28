Рижское «Динамо» расторгло контракт с защитником Джорданом Мюрреем

Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» клуба объявило о расторжении соглашения с защитником Джорданом Мюрреем.
В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Мюррей забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафа.
Последние четыре сезона защитник провёл в системе «Оттавы Сенаторз». В минувшем сезоне канадский хоккеист защищал цвета клуба АХЛ «Бельвилль Сенаторз». В 57 матчах регулярного чемпионата Джордан забросил шесть шайб и сделал 28 результативных передач при показателе полезности "-4" и 61 минуте штрафного времени.
За карьеру в АХЛ Джордан сыграл 174 матча, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 61 голевой передачей при полезности "-19". В Национальной хоккейной лиге Мюррей не провёл ни одного матча.
- 28 января 2021
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