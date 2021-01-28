«Металлург» в гостях обыграл «Спартак» и стал пятым участником плей-офф КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Автором победной шайбы стал форвард «Металлурга» Николай Кулёмин. Два очка набрал Андрей Чибисов (1+1). Голкипер гостей Василий Кошечкин отразил 29 бросков. В «Спартаке» отличился Робин Ганзл.

Это четвёртый проигрыш столичного клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится со СКА, а «Металлург» в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 30 января.