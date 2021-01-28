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«Металлург» в гостях обыграл «Спартак» и стал пятым участником плей-офф КХЛ

«Металлург» в гостях обыграл «Спартак» и стал пятым участником плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Автором победной шайбы стал форвард «Металлурга» Николай Кулёмин. Два очка набрал Андрей Чибисов (1+1). Голкипер гостей Василий Кошечкин отразил 29 бросков. В «Спартаке» отличился Робин Ганзл.

Это четвёртый проигрыш столичного клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится со СКА, а «Металлург» в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 30 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2021, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Яковлев (Чибисов) – 09:38' (5x5)   1:1 Ганзл (Радил, Бакош) – 14:31' (5x5)   1:2 Кулёмин (Нестрашил) – 38:19' (5x4)   1:3 Чибисов (Хольм, Голдобин) – 57:11' (5x5)
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