Игрок «Спартака» сломал коньки, Кошечкин отражал шайбу грудью. Фото победы «Металлурга»
28 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Металлург» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Автором победной шайбы стал форвард «Металлурга» Николай Кулёмин. Два очка набрал Андрей Чибисов (1+1). Голкипер гостей Василий Кошечкин отразил 29 бросков. В «Спартаке» отличился Робин Ганзл.
Это четвёртый проигрыш столичного клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится со СКА, а «Металлург» в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 30 января.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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