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«Металлург» не пропустил ни одной серии плей-офф на высшем уровне с 1992 года

«Металлург» не пропустил ни одной серии плей-офф на высшем уровне с 1992 года
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Благодаря этой победе «Металлург» стал пятым участником плей-офф. Магнитогорский клуб, выступая на высшем уровне с 1992 года, является единственной командой, участвовавшей во всех сериях плей-офф чемпионатов России, а затем и КХЛ.

Кроме того, «Металлург» в нынешнем сезоне одержал победы во всех матчах регулярного чемпионата с московскими командами. Магнитогорский клуб дважды обыгрывал ЦСКА (4:2 в гостях, 6:4 — дома), московское «Динамо» (6:2 в гостях, 3:1 — дома) и «Спартак» (4:3 дома, 3:1 — в гостях).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Металлург» в гостях обыграл «Спартак» и стал пятым участником плей-офф КХЛ
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