«Даллас» едва не повторил достижение «Нью-Йорк Рейнджерс» 34-летней давности

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» одержал четвёртую подряд победу со старта сезона, обыграв на своём льду «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:3.

Пятую шайбу хозяев забросил нападающий Тай Делландреа, реализовавший большинство. Подопечные Рика Боунесса в 10-й раз в нынешнем сезоне отличились при игре в численном преимуществе, что является вторым результатом в истории НХЛ на четырёхматчевом отрезке со старта сезона.

Рекорд принадлежит «Нью-Йорк Рейнджерс» — 11 голов в четырёх матчах в сезоне-1987/1988. Статистика по этому показателю ведёт отсчёт с 1933 года, когда начала отслеживаться игра в большинстве. Таким образом, «Даллас» едва не повторил достижение «Рейнджерс» 34-летней давности.