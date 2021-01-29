«Даллас» выиграл четыре матча подряд со старта сезона впервые за 11 лет

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» одержал четвёртую подряд победу со старта сезона, обыграв на своём льду «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:3.

Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли начал этот сезон с четырёх побед подряд, что произошло в четвёртый раз в истории клуба и впервые с сезона-2010/2011. Рекорд техасцев – шесть побед подряд на старте сезона (1996/1997).

Пятую шайбу хозяев забросил нападающий Тай Делландреа, реализовавший большинство. Подопечные Рика Боунесса в 10-й раз в нынешнем сезоне отличились при игре в численном преимуществе, что является вторым результатом в истории НХЛ на четырёхматчевом отрезке со старта сезона.