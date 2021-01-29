Журналистка Сильвермэн сравнила положение Мюррея в «Оттаве» с игрой вратарей в 80-х годах

Канадская журналистка Катарина Сильвермэн после поражения «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (1:4) поделилась мнением об игре голкипера «сенаторов» Мэтта Мюррея. Двукратный обладатель Кубка Стэнли пропустил 25 шайб в восьми матчах в нынешнем сезоне.

«Очевидно, что процесс возвращения Мюррея на прежний уровень затянется на более долгий срок, чем того ожидали многие люди. Но это совершенно нормально, и в этом случае необходимо набраться терпения. Вот только «Оттава» движется курсом на 252 пропущенные шайбы в регулярном чемпионате, состоящем из 56 матчей. Это сродни игре вратарей в эпоху расширения в 1980-х годах.

Если всё продолжится в таком ключе, то разность шайб к концу 56-матчевого сезона составит -133. А ели бы сезон продолжался 82 встречи, то «Оттава» могла завершить его с 369 пропущенными голами. В 2015 году «Баффало» пропустил 274 шайбы», — написала Сильвермэн.