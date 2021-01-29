«Тампа» впервые с марта 2019 года не забила в матче регулярного чемпионата НХЛ
В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме с минимальным счётом 1:0.
Голкипер «ураганов» Петр Мразек оформил шат-аут, отразив 32 броска. «Лайтнинг» ни разу не забили в матче регулярного чемпионата НХЛ впервые с 7 марта 2019 года, когда уступили «Миннесоте Уайлд» (0:3). После этого команда выдала серию из 88 матчей подряд, в которых в воротах соперника побывала хотя бы одна шайба.
20-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников прервал свою трёхматчевую серию с набранными очками. В этой игре он провёл на льду 18 минут 17 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0».
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