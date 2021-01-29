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Голкипер «Барыса» Йони Ортио получил травму

Голкипер «Барыса» Йони Ортио получил травму
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер нур-султанского «Барыса» Йони Ортио переведён в список травмированных игроков, сообщается на официальном сайте команды из Казахстана.

Отмечается, что финн получил травму в матче с «Трактором» (2:3). Таким образом, Йони пропустит ближайшие матчи команды.

В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Голкипер держал в них 12 побед при коэффициенте надёжности 2.55 и 91,4% отражённых бросков.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

«Барыс» прервал серию из четырёх побед, уступив «Трактору»
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