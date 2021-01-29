Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Нью-Джерси» Зейджак, у которого 998 матчей в НХЛ, не допущен на тренировку

Нападающий «Нью-Джерси» Зейджак, у которого 998 матчей в НХЛ, не допущен на тренировку
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Трэвис Зейджак не был допущен на тренировку команды. Такое решение было принято из-за того, что хоккеист мог нарушить санитарный протокол НХЛ, сообщает официальный «твиттер» команды.

В нынешнем сезоне 35-летний Зейджак успел провести 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы при коэффициенте полезности «–1» и двух минутах штрафа.

Всего в НХЛ на счету канадца 998 сыгранных встреч, в которых он забросил 197 шайб и отдал 337 результативных передач при показателе полезности «–20» и 340 минутах штрафного времени.

Напомним, в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфией Флайерз», в которой гости одержали вторую победу подряд в этом противостоянии — 3:1.

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси». У Проворова — «+1», Гусев и Куликов с «-1»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021