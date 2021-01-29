Нападающий «Нью-Джерси» Зейджак, у которого 998 матчей в НХЛ, не допущен на тренировку

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Трэвис Зейджак не был допущен на тренировку команды. Такое решение было принято из-за того, что хоккеист мог нарушить санитарный протокол НХЛ, сообщает официальный «твиттер» команды.
В нынешнем сезоне 35-летний Зейджак успел провести 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы при коэффициенте полезности «–1» и двух минутах штрафа.
Всего в НХЛ на счету канадца 998 сыгранных встреч, в которых он забросил 197 шайб и отдал 337 результативных передач при показателе полезности «–20» и 340 минутах штрафного времени.
Напомним, в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфией Флайерз», в которой гости одержали вторую победу подряд в этом противостоянии — 3:1.
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