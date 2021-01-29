Скабелка: «Локомотив» не проспал начало, а просто не попал в скорости «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2 ОТ).
«Интересный матч получился, сильный, агрессивный соперник у нас был. Первый период, конечно, был за «Авангардом». Мы не то чтобы проспали — просто не попали в те скорости, которые «Авангард» предложил с первых смен. Смогли переломить ситуацию, перестроиться, со второго периода взяли матч под контроль. Удалось сравнять счёт и выиграть в овертайме. Хорошая, трудовая победа.
Не могу выделить какую-то одну составляющую успеха. Это и характер — как без него, и физическая составляющая, конечно. Два периода мы держали отличный темп. Проиграли много вбрасываний? Да, это тот компонент, который не давал нам сегодня преимущества при стандартных ситуациях.
Два матча подряд с одной командой? Да, интересный формат. Думаю, что какие-то изменения, корректировки будут у обеих команд, но не слишком значительные, всё-таки это ещё не плей-офф», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 29 января 2021
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