Скабелка: «Локомотив» не проспал начало, а просто не попал в скорости «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2 ОТ).



«Интересный матч получился, сильный, агрессивный соперник у нас был. Первый период, конечно, был за «Авангардом». Мы не то чтобы проспали — просто не попали в те скорости, которые «Авангард» предложил с первых смен. Смогли переломить ситуацию, перестроиться, со второго периода взяли матч под контроль. Удалось сравнять счёт и выиграть в овертайме. Хорошая, трудовая победа.



Не могу выделить какую-то одну составляющую успеха. Это и характер — как без него, и физическая составляющая, конечно. Два периода мы держали отличный темп. Проиграли много вбрасываний? Да, это тот компонент, который не давал нам сегодня преимущества при стандартных ситуациях.



Два матча подряд с одной командой? Да, интересный формат. Думаю, что какие-то изменения, корректировки будут у обеих команд, но не слишком значительные, всё-таки это ещё не плей-офф», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и в овертайме обыграл «Авангард»