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Чайковски — пятый словацкий хоккеист, забросивший 3+ шайбы в одном матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.



Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски оформил хет-трик. Таким образом, игрок обороны стал пятым словацким хоккеистом, забросившим три и более шайбы в одном матче КХЛ.



Кроме того, Чайковски стал первым после Ладислава Надя, кто сделал два хет-трика в сентябре 2014 года.

Первую шайбу словак забросил на 21-й минуте, успешно подключившись к атаке и нанеся мощный бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Второй гол Чайковски забил на 25-й минуте. Защитник бросил из левого круга вбрасывания. Голкипер, закрытый игроками, не смог среагировать на бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Третью шайбу Чайковски забросил на 31-й минуте, вновь успешно подключившись к атаке и бросив над вратарём. Судьям понадобился видеоповтор, чтобы удостовериться, что шайба пересекла ленточку ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».