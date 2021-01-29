Крикунов: в первом периоде разбирались, с какой командой играем. В Сочи играли с сильной
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Сочи» (4:0).
«В первом периоде разбирались, с какой командой играем. В Сочи мы играли с другой командой. Та была сильнее. Во втором периоде добавили, и все забили. Третий период доигрывали. Сегодня у Чайковски всё залетало. Бочаров — молодец, хорошо сыграл и в конце отразил ряд опасных моментов.
Не слишком ли большая нагрузка на Шипачёва и Яшкина, которые играют и в меньшинстве? Они всегда так играют. Они не переигрывают смену.
Буду ли давать отдых, если учесть, что перед матчем со СКА у нас на один выходной день больше? Нет, мы завтра работаем», — приводит слова специалиста официальная страница москвичей в «Телеграме».
Хет-трик защитника Чайковски принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Сочи»
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