Юкури: не ожидал, что смогу в этом сезоне дебютировать в КХЛ. Очень рад этой возможности

Голкипер «Йокерита» Самуэль Юкури прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:1).
«Перед игрой я не грузил себя лишними мыслями. Приятно одержать первую победу в КХЛ, особенно после того, как в моём первом матче проиграли в овертайме. Честно говоря, я не ожидал, что смогу в этом сезоне дебютировать в КХЛ, и очень рад этой возможности. Опыта игры на высоком уровне у меня было не так много, поэтому приходится привыкать к скоростям. С другой стороны, все наши игроки действовали великолепно сегодня, и сделали мою жизнь гораздо легче», — приводит слова Юкури пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» встретится 1 февраля в Нижнем Новгороде с «Куньлунь Ред Стар», а «Йокерит» 30 января в Хельсинки — с магнитогорским «Металлургом».
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