Антон Белов вернулся в состав СКА на матч со «Спартаком»
СКА объявил состав на гостевую встречу с московским «Спартаком», сообщается на официальной странице санкт-петербургской команды в «Твиттере».
В заявку гостевой команды вернулся защитник 34-летний Антон Белов. Последний матч он проводил 21 января с «Витязем» в Подольске. Та встреча завершилась в пользу санкт-петербургского клуба — 3:1.
Матч со «Спартаком» пропустит игрок обороны Динар Хафизуллин.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Галенюк — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;
- Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
- Кирсанов — Антипин, Грошев — Кукштель — Кетов;
- Белов — Тимкин, Марченко — Цицюра — Подколзин.
Место в воротах займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Магнус Хелльберг.
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