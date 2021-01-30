Антон Белов вернулся в состав СКА на матч со «Спартаком»

СКА объявил состав на гостевую встречу с московским «Спартаком», сообщается на официальной странице санкт-петербургской команды в «Твиттере».

В заявку гостевой команды вернулся защитник 34-летний Антон Белов. Последний матч он проводил 21 января с «Витязем» в Подольске. Та встреча завершилась в пользу санкт-петербургского клуба — 3:1.

Матч со «Спартаком» пропустит игрок обороны Динар Хафизуллин.

Пятёрки выглядят следующим образом:

Галенюк — Бенгтссон, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Кирсанов — Антипин, Грошев — Кукштель — Кетов;

Белов — Тимкин, Марченко — Цицюра — Подколзин.

Место в воротах займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Магнус Хелльберг.