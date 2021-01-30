Юрий Михайлис: Карлссон не робот. Дадим шанс другим вратарям

Главный тренер нур-султанского «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).



«Провели два хороших периода, здорово выглядели в обороне и в атаке. Третий период провалили, уступали в движении, проигрывали борьбу. Соперник нас за это наказал. Будем разбираться в случившемся. У нас одиннадцать матчей через день, очень тяжело восстанавливаться.



Соперник хорошо оборонялся в меньшинстве, активно прессинговал нашу пятёрку. Теряли шайбу в средней зоне, «Салават» хорошо встречал на синей линии.



Линтуниеми тренируется с командой, скорее всего, он вернётся в следующем матче. Карлссон не робот, а человек, думаю, дадим шанс другим вратарям», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и обыграл «Барыс» благодаря шайбе Алексеева в овертайме