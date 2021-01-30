Овечкин и Орлов вернулись к тренировкам с «Вашингтоном» после карантина

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов появились на льду во время утренней раскатки «Кэпиталз", сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».



Таким образом, российские игроки могут принять участие в матче чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча состоится в ночь с 30 на 31 января (по московскому времени). Старт запланирован на 03:00 мск.

Отмечается, что Ларс Эллер всё ещё не допущен к тренировкам.

«Вашингтон» тренировался со следующими сочетаниями:



Врана — Бекстрём — Уилсон;

Овечкин — Оши — Паник;

Хагелин — Дауд — Хэтэуэй;

Спронг — Сгарбосса — Шири.



Хара — Карлсон;

Диллон — Ван Римсдайк;

Зигенталер — Дженсен;

Орлов — Фегервары.



Ванечек (Андерсон, Копли).

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.