Овечкин и Орлов вернулись к тренировкам с «Вашингтоном» после карантина

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов появились на льду во время утренней раскатки «Кэпиталз", сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».
Таким образом, российские игроки могут принять участие в матче чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча состоится в ночь с 30 на 31 января (по московскому времени). Старт запланирован на 03:00 мск.
Отмечается, что Ларс Эллер всё ещё не допущен к тренировкам.
«Вашингтон» тренировался со следующими сочетаниями:
Врана — Бекстрём — Уилсон;
Овечкин — Оши — Паник;
Хагелин — Дауд — Хэтэуэй;
Спронг — Сгарбосса — Шири.
Хара — Карлсон;
Диллон — Ван Римсдайк;
Зигенталер — Дженсен;
Орлов — Фегервары.
Ванечек (Андерсон, Копли).
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.
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