Кузнецова и Самсонова всё ещё не допускают к тренировкам «Вашингтона»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов не присутствовали на утренней тренировке команды, сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».



Российские игроки пока всё ещё не могут тренироваться с «Кэпиталз».



Ранее нападающий и капитан Александр Овечкин, а также защитник Дмитрий Орлов были допущены к тренировкам команды.



Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

Овечкин — о пропуске 4 матчей: это отстой, никому не хочется быть дисквалифицированным