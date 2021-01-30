Квартальнов — о голе Галимова: Артём взял на себя ответственность. Нам этого не хватает

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).
«Мы довольны победой. Не совсем идеально матч складывался, но довели его до успешного результата. Третий гол успокоил игру, сумели победить без нервов.
Почему передвинул Любимова и Фисенко в четвёртое звено? Если заметили, у нас уже во втором периоде стали линии меняться. Стали крутить ребят, старались, чтобы они по времени меньше играли. Впереди большая выездная серия, нужно чуть экономить силы. Галиев лечится, на выезд с нами не поедет. После перерыва на матчи сборных, думаю, выйдет.
Гол Галимова? Он и с «Трактором» в прошлом сезоне красивый забил. Молодец, что пошёл на ворота, взял на себя ответственность. Иногда нам этого не хватает», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.
- 30 января 2021
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