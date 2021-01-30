Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко приступил к тренировкам на льду. Форвард выложил фото из раздевалки в «сториз» своего профиля в «Инстаграме».



В начале 2021 года «блюзмены» поместили Тарасенко в долгосрочный список травмированных.



Россиянин перенёс операцию на плече в сентябре 2020 года. В клубе назвали её неудачной.



Сообщалось, что Тарасенко будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет войти в строй только к плей-офф. Форвард неоднократно получал травмы плеча. Кроме того, россиянин заявлял, что не намерен завершать карьеру. Он был назначен ассистентом капитана на ближайший сезон.



В прошлом плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых очков не набрал при показателе полезности «–1». В Кубке Стэнли нападающий набрал в 74 матчах 49 (33+16) очков при показателе полезности «–12».

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