«Вашингтон» официально перевёл Александра Овечкина в основной состав

Пресс-служба клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» официально объявила о возвращении в основной состав 35-летнего российского нападающего Александра Овечкина после прохождения карантина из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.



После возвращения Овечкина в «такси» был отправлен 29-летний канадский форвард Даниэль Карр, в последних двух встречах набравший 1 (0+1) при коэффициенте полезности «+1».



Напомним, что на вчерашней (по московскому времени) тренировке Овечкин наигрывался во втором звене с Ти Джеем Оши и Рихардом Паником. Вернулся в состав и соотечественник Александра – защитник Дмитрий Орлов, который выступал в четвёртой паре с 21-летним словаком Мартином Фегервары.



По-прежнему остаются на карантине ещё два российских хоккеиста «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов.

В ночь с 30 на 31 января по московскому времени «Вашингтон» на своём льду примет «Бостон Брюинз». Старт запланирован на 03:00 мск.