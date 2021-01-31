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Дмитрий Орлов не примет участия в игре «Вашингтон» — «Бостон»

Дмитрий Орлов не примет участия в игре «Вашингтон» — «Бостон»
Хоккей / НХЛ 0
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29-летний российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов, вернувшийся к тренировкам после карантина из-за нарушения протокола защиты от коронавируса, пропустит встречу регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», старт которой запланирован на 3:00 мск. Об этом информирует корреспондент Саманта Пэлл в «Твиттере».

Напомним, что на предыгровой тренировке Дмитрий Орлов наигрывался четвёртой паре защитников с 21-летним словаком Мартином Фегервары.

На матч с «Бостоном» в заявке «Вашингтона» 3 пары защитников – это ХараКарлссон, Диллонван Римсдайк и ЗигенталерЙенсен.

Как и ожидалось, Александр Овечкин выступит во втором звене с Ти Джеем Оши и Рихардом Паником.

По-прежнему остаются на карантине ещё два российских хоккеиста «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов.

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