Дмитрий Орлов не примет участия в игре «Вашингтон» — «Бостон»

29-летний российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов, вернувшийся к тренировкам после карантина из-за нарушения протокола защиты от коронавируса, пропустит встречу регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», старт которой запланирован на 3:00 мск. Об этом информирует корреспондент Саманта Пэлл в «Твиттере».

Напомним, что на предыгровой тренировке Дмитрий Орлов наигрывался четвёртой паре защитников с 21-летним словаком Мартином Фегервары.



На матч с «Бостоном» в заявке «Вашингтона» 3 пары защитников – это Хара — Карлссон, Диллон – ван Римсдайк и Зигенталер – Йенсен.



Как и ожидалось, Александр Овечкин выступит во втором звене с Ти Джеем Оши и Рихардом Паником.

По-прежнему остаются на карантине ещё два российских хоккеиста «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов.