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Андрей Василевский отметился ярким спасением после курьёзной игры на выходе из ворот

Андрей Василевский отметился ярким спасением после курьёзной игры на выходе из ворот
Хоккей / НХЛ 0

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». После 1-го периода в счёте ведут гости – 1:0.

В первом игровом отрезке 26-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отметился ярким спасением после курьёзной игры на выходе из ворот. Вратарь «молний» не рассчитал траекторию полёта шайбы, которая угодила ему в конёк, а затем рикошетом отправилась точно на клюшку форварду «Нэшвилла» Колтону Сиссонсу, который, однако, не сумел воспользоваться шансом. Василевский смог быстро переместиться к ленточке и поймать шайбу ловушкой после слабого броска оппонента.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

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