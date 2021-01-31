Андрей Василевский отметился ярким спасением после курьёзной игры на выходе из ворот

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». После 1-го периода в счёте ведут гости – 1:0.

В первом игровом отрезке 26-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отметился ярким спасением после курьёзной игры на выходе из ворот. Вратарь «молний» не рассчитал траекторию полёта шайбы, которая угодила ему в конёк, а затем рикошетом отправилась точно на клюшку форварду «Нэшвилла» Колтону Сиссонсу, который, однако, не сумел воспользоваться шансом. Василевский смог быстро переместиться к ленточке и поймать шайбу ловушкой после слабого броска оппонента.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.